- Kültür & Sanat

Genç MAGİNDER’den Engelliler Haftası etkinliği

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Genç MAGİNDER, Engelliler Haftası dolayısıyla Malatya’da İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda gerçekleştirdiği etkinlik ile özel bireylere keyifli anlar yaşattı.

Genç MAGİNDER’den Engelliler Haftası etkinliği mask
Genç MAGİNDER’den Engelliler Haftası etkinliği
Genç MAGİNDER’den Engelliler Haftası etkinliği
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Genç MAGİNDER, Engelliler Haftası dolayısıyla Malatya’da İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda gerçekleştirdiği etkinlik ile özel bireylere keyifli anlar yaşattı.

Genç MAGİNDER’den Engelliler Haftası etkinliği

Okulun konferans salonunda Genç MAGİNDER tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, çeşitli animasyon gösterileri ile keyifli anlar yaşadı.

Genç MAGİNDER’den Engelliler Haftası etkinliği

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Dünya Engelliler Haftası’ programı kapsamında İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret eden Genç MAGİNDER Başkanı Sertaç Özhüsrev ve yönetimi, özel bireylerle birlikte eğlenceli saatler geçirdi.

Genç MAGİNDER’den Engelliler Haftası etkinliği

“GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU”

Program ile ilgili konuşan Genç MAGİNDER Başkanı Sertaç Özhüsrev, Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında dernek olarak bu tür bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiklerini belirterek,

“Amacımız buradaki özel bireyleri mutlu etmek ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek”

dedi.

Genç MAGİNDER’den Engelliler Haftası etkinliği

Sadece belirli bir hafta değil de her zaman özel bireylerin yanında olacaklarını ifade eden Özhüsrev,

“MAGİNDER ailesi olarak bugün bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmadıkları için tüm yönetimimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir etkinlik oldu, özel bireylerimizle güzelce vakit geçirdik, eğlendik hep beraber. Biz dernek olarak bu tür sosyal sorumluluk projeleri ile hayatın her alanında olmaya devam edeceğiz”

diye konuştu. 

Kaynak: Bülten

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15 May 2024 - 14:28 Malatya- Kültür & Sanat

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