Malatyalı Milli boksör taburcu oldu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde antrenman yaptığı sırada engerek yılanın ısırması sonucu hastaneye kaldırılarak bir hafta yoğun bakımda tedavisine devam edilen milli boksör Rabia Topuz taburcu edildi. Yılan ısırığına karşı panzehir verilen Milli sporcunun 7 gün yoğun bakımda tedavi edilmesinin ardından bugün taburcu edildi.

8 Mayıs Çarşamba sabahı Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi Dikendede Mevkii’nde meydana gelen olayda, Milli boksör Rabia Topuz’u engerek yılanı ısırmış, Topuz, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Bir hafta hastanede tedavisine devam edilen milli sporcu Rabia Topuz servise alındıktan sonra bugün taburcu edildi.

“YILAN ZEHRİNİN SİSTEMATİK BULGULARI BAŞLAMIŞTI”

Milli sporcunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Yoğun Bakım Yandal Uzmanı Doç. Dr. Zeliha Korkmaz, “Hastamız yılan sokması hikâyesi ile hastanemize geldiğinde yılan zehrinin sistematik bulguları başlamıştı. Genel durumda tansiyon düşüklüğü ve kusma mevcuttu.

Takipte hastaya semptomatik tedavi ve yılan antiserumu (panzehir) yapıldı. 7 gün yoğun bakımda tedavi ettiğimiz hastamızı dahiliye servisine devrettik. Dahiliye servisimizden de bugün şifa ile hastamız taburcu oldu” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA