Furiosa: Bir Mad Max Destanı 24 Mayıs’ta sinemalarda

Mad Max: Fury Road filmindeki Furiosa karakterinin kökenlerine ve savşçı kimliklerine odaklanacak yeni film Furiosa: Bir Mad Max Destanı 24 Mayıs’ta vizyona girecek. Yönetmenliğini George Miller’ın yaptığı filmin senaristleri ise George Miller, Nick Lathouris olarak açıklandı. Dünyaca büyük ilgi gören yeni Mad Max filminin başrolleri arasında Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke, Tom Hardy gibi sevilen isimler yer alıyor.

FURİOSA: BİR MAD MAX DESTANI FİLMİNİN KONUSU

Dünya çapında büyük ilgi gören Mad Max: Fury Road filminde yer alan Furiosa karakterini mercek altına alacak filmde karakterin nasıl güçlü bir savaşçıya dönüştüğü anlatılacak. Serinin 5’inci halkası olacak filmin fragmanı yayımlanırken “Kaosun yükselişine tanık olun” şeklindeki başlık ile paylaşımlar da yapıldı.

Furiosa karakterinin hikâyesinin anlatılacağı filmin yine aksiyon sahneleri ile ön plana çıkması bekleniyor.

Filmin konusu ise şu şekilde belirtiliyor:

“Dünya çökerken genç Furiosa Nice Annelerin Yeşil Diyarı’ndan kaçırılır ve Savaş Lordu Dementus liderliğindeki büyük bir Motorcu Sürüsü'nün eline düşer. Çorak Topraklar'da ilerlerken Ölümsüz Joe'nun başkanlık ettiği Kale'ye gelirler. İki diktatör egemenlik için savaşır. Bu sırada Furiosa eve dönüş yolunu bulmak için çabalarken birçok sınavdan sağ çıkmak zorundadır.”

Kaynak: Haber Merkezi