- Spor

Premier Lig'in son haftasında kim lider?

ABONE OL Google News Sayfamız

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında erteleme maçında Manchester City, deplasmanda Tottenham Hotspur'u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Bu galibiyetle Manchester City, son haftaya 88 puanla lider olarak girdi.

Premier Lig'in son haftasında kim lider? mask
Premier Lig'in son haftasında kim lider?
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında Tottenham Hotspur'a konuk olan Manchester City, rakibini 2-0 mağlup ederek son haftaya 88 puanla lider girdi.

Premier Lig'de Arsenal ile şampiyonluk yarışında olan Manchester City, erteleme maçında Tottenham deplasmanına çıktı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 51. dakikasında ceza sahası içerisinde hızlı paslaşmalar yapan City'de Kevin De Bruyne son çizgiden çevirdiği topu Erling Haaland kale önünde topu ağlara gönderdi. Londra ekibinin atağında kaleci Ederson, kale önünde Romero ile çarpışarak sakatlık geçirdi ve daha sonrasında kaleyi Ortega'ya devretti.

Premier Lig'in son haftasında kim lider?

Tottenham, ikinci yarıda ataklarını sıklaştırırken kaleci Ortega birçok net pozisyonda gole izin vermedi. Müsabakanın 90. dakikasında hızlı gelişen City atağında Jeremy Doku, ceza sahası içerisinde Pedro Porro'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi. Norveçli golcü Haaland, topu ve kaleci Vicario'yu ayrı köşelere göndererek skoru tayin etti. Karşılaşmada başka gol olmazken konuk ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 88'e yükselen Manchester City, ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı ve son haftaya Arsenal'ın 2 puan önünde lider girdi. Tottenham deplasmanında son 4 sezonda sahadan mağlubiyetle ayrılan Pep Guardiola, bu kötü gidişata son verdi.

Maviler, son hafta West Ham United'ı konuk edecek. Arsenal da sahasında Everton ile karşılaşacak. Bu iki mücadele de 19 Mayıs Pazar TSİ 18.00'de başlayacak.

Kaynak: İHA

# premiere lig, Manchester City, tottenham hotspur, Arsenal, Busabah malatya

15 May 2024 - 12:06 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL