İnönü Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri kaç puanla öğrenci alıyor?

Türkiye'de bir üniversiteye kayıt olmak isteyen öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek aldıkları puan ile üniversite bölüm tercihlerinde bulunuyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’ne kayıt yapabilmek için kaç puan almak gerekiyor? İşte İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü taban puanı:

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI

İnönü Üniversitesi 2023 yılında ÖSYM tarafından yapılan sınavda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’ne 40 kontenjan ile 36 öğrenci alımı yaptı. Bölüme yerleşen son kişinin puanı, yani bölümün taban puanı ise Eşit Ağırlık bölümünden 225,66 olarak karşımıza çıkıyor. ÖSYM tarafından verilen bu bilgiye göre bu bölüme yerleşmek isteyen öğrencinin, YKS’den, eşit ağırlık bölümünden en düşük 225,66 puan alması gerekiyor. Tabii bu bölümün kontenjanına ve bölüme tercih yapacak öğrenci sayısına göre de değişiklik gösterebiliyor. Bu durumda en yüksek puanı alan ve bu bölümü tercih eden öğrenciler puan sırasına göre alınıyor.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT), Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç sınavın geneline verilen isimdir. Bölümler bu sınav puanlarına göre veya ortalamasına göre öğrenci alımı yapıyor. Bu ortalamalar ise bölümden bölüme değişiklik gösteriyor.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, işletmelerin ve kurumların ekonomik, psikolojik, sosyolojik ilişkilerdeki boyutlarını inceler. Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler özel şirketlerde, işletmelerde ve kamu kuruluşlarında görev alabilirler. İşletme yönetimi, çalışma ekonomisi, çalışma hukuku ve çalışma psikoloji gibi konularda eğitim gören öğrenciler sivil toplum kuruluşlarında da iş bulma imkânı bulabilirler. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunları insan kaynakları, iş analizi ve çalışma ekonomisi, işletmedeki psikoloji gibi konularda uzmanlaşarak bu iş pozisyonlarında görev alabilirler.

Kaynak: Haber Merkezi