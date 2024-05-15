Galatasaray-Fenerbahçe bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi

Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5, sarı-lacivertliler de 4 kez sahadan galip ayrıldı. Her iki rakip 5 kez de berabere sahadan ayrıldılar.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı pazar günü yaşanacak. Bu karşılaşma sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan yeni evi RAMS Park'taki 15. Fenerbahçe derbisi olacak. Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Aslantepe'de oynanan 14 derbide sarı-kırmızılılar 5 kez galip ayrılan taraf oldu. 4 kez de Fenerbahçe kazanırken, 5 mücadele ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Aslan'ın 16 golüne, Kanarya 12 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon burada oynanan maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.
RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:
2010-2011 Süper Lig
18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2011-2012 Süper Lig
07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1
2011-2012 Süper Lig Süper Final
22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2012-2013 Süper Lig
16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
2013-2014 Süper Lig
06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0
2014-2015 Süper Lig
18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
2015-2016 Süper Lig
13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2016-2017 Süper Lig
23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
2017-2018 Süper Lig
22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2018-2019 Süper Lig
02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
2019-2020 Süper Lig
28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2020-2021 Süper Lig
27.09.2020 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2021-2022 Süper Lig
21.11.2021 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2022-2023 Süper Lig
04.06.2023 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.