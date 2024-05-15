Tunceli’de Mazgirt Ovacık Hozat Çemişgezek etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi.

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

“Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Mazgirt ilçesine bağlı Doğanlı Köyü, Kartutan Köyü, Gelincik Köyü, Kavaktepe Köyü, Kızılkale Köyü, Çatköy Köyü, Beşoluk Köyü, Akkavak Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Ovacık ilçesine bağlı Yazıören Köyü, Mollaaliler Köyü, Yarımkaya Köyü, Şahverdi Köyü bölgelerine,

17 Mayıs Cuma günü saat 10.00-16.00 arasında Hozat ilçesine bağlı Çağlarca Köyü Üzümlü Mezra, Çağlarca Köyü, Akpınar Köyü, Akdemir Köyü, Çağlarca Köyü Hopağaç Mezra bölgelerine,

17 Mayıs Cuma günü saat 10.00-16.00 arasında Mazgirt ilçesine bağlı Çarşıbaşı Mahallesi bölgesine,

17 Mayıs Cuma günü saat 10.00-14.00 arasında Çemişgezek ilçesine bağlı Doğan Köyü, Ulukale Köyü bölgelerine”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.