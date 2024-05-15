15 May 2024 - 11:19- Ekonomi G:

Malatya'nın o ilçesinde günlük 5 ton süt toplanıyor

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Deprem bölgesi Malatya’da üreticilerden toplanan sütlerin işlenerek ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Süt Toplama Merkezleri yaygınlaşıyor. Yeşilyurt ilçesinde kurulan tesiste 11 Şubat 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında 3 bin 800 ton süt toplanarak işlendi. İşlenen ürünlerle kent ekonomisine yaklaşık 1 yılda 40 milyon 972 bin TL katma değer sağlandı.

Malatya'nın o ilçesinde günlük 5 ton süt toplanıyor mask
Malatya'nın o ilçesinde günlük 5 ton süt toplanıyor
Malatya'nın o ilçesinde günlük 5 ton süt toplanıyor
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Malatya Ticaret Borsası (MTB) ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından kentteki süt varlığının değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Süt Toplama Merkezleri yaygınlaşıyor. Malatya’da 2019 yılında fizibilite desteği projesi çerçevesinde soğuk zincir ve süt toplama merkezlerinin Doğu Anadolu Projesi (DAP) tarafından kabul edilmesiyle, süt üreticileri önemli avantajlar elde etti.

Malatya'nın o ilçesinde günlük 5 ton süt toplanıyor

GÜNLÜK 4,5 İLA 5 TON SÜT TOPLANIYOR

Yeşilyurt’taki tesis hakkında bilgi paylaşan Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, 7 ayrı noktada günlük 4,5 ila 5 ton süt toplandığını belirtti.

Malatya'nın o ilçesinde günlük 5 ton süt toplanıyor

“HEM ŞEHRİMİZ HEM DE ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Projenin Malatya ekonomisi ile hayvancılık sektörüne ciddi katkı sağladığına vurgu yapan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan,
"Tesisin temeli 2014 atılarak, 2016 yılında tamamlandı. 2019 yılında ise Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile birlikte projenin devamına katkı vermek için bir protokol gerçekleştirerek Doğu Anadolu Projesi (DAP) tarafından da alınan destekle projeyi gerçekleştirdik. Son dönemlerde soğuk zinciri ve süt toplama merkezlerinin önemini tahlil ederken, süt hayvancılığında elde edilen ürünlerin ne kadar kıymetli olduğunu da görüyoruz. Ayrıca bu merkezlerle hayvan kesimlerinin de önüne geçilmiş oldu. Malatya’da profesyonel ve vahşi alanda günlük ürütülen süt miktarının 500 tonun üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Bu merkezlerde maksimum seviyelere ulaşmak istiyoruz. İnşallah yakın zamanda farklı bölgelerdeki üreticilerin de ürünlerini değerlendireceği merkezlerin oluşturulması için gereken şartlar olgunlaştırılır. Yapılan bu yatırımlar hem şehrimiz hem de ülke ekonomisi için çok önemli”

diye konuştu. 

Malatya'nın o ilçesinde günlük 5 ton süt toplanıyor
Malatya'nın o ilçesinde günlük 5 ton süt toplanıyor
Malatya'nın o ilçesinde günlük 5 ton süt toplanıyor

Kaynak: İHA

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15 May 2024 - 11:19 Malatya/ Yeşilyurt- Ekonomi

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