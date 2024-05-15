15 May 2024 - 10:47- Asayiş G:

Adıyaman'da trafik kazası:1 ölü

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da trafik kazası:1 ölü mask
Adıyaman'da trafik kazası:1 ölü
Adıyaman'da trafik kazası:1 ölü
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da trafik kazası:1 ölü


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Muas Ortasöz idaresindeki 46 P 5525 plakalı TIR, Gölbaşı girişi göl kuzu mezarlığı mevkiinde karşı istikametten gelen Mehmet Mustafa Öner idaresindeki 02 ADU 578 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yerine sağlık ekibi, polis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da trafik kazası:1 ölü

Olay yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsü Mehmet Mustafa Öner hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Öner'in cenazesi ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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15 May 2024 - 10:47 Adiyaman/ Gölbaşi- Asayiş

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