Dikey yapılaşmaya meydan okudu, köşkünü satmadı

Kadıköy'ün 1900'lerin başında inşa edilen sembolik yapılarından biri olan "Sarı Köşk", görkemli yapısı ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Ancak, gri ve yüksek binaların arasında giderek kaybolan bu tarihi köşk, günümüzde çevresinde yükselen 15-20 katlı yapılarla çevrili durumda.

Köşkün sahibi, tarihi eser statüsünde olan ve özenle korunan bu yapıyı, inşaat firmalarının teklif ettiği yüksek paralara rağmen satmayı reddediyor. Köşkün sahibi, dikey yapılaşmanın ve betonlaşmanın artmasıyla birlikte kentin karakterinin ve tarihî mirasının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, köşkü satmayı düşünmeyen sahibi, mirasına sahip çıkma ve Kadıköy'ün kültürel dokusunu koruma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

"Bu köşkleri korumak zorundayız"

Mahalle sakinlerinden Tuncay Çökelek,

"Bu tür evleri korumak bizim için çok güzel bir şey. Ben de bir mimar olarak bu tür evlerin korunmasını istiyorum. Bunlar geçmişimizin bir nişanesi oluyor. Bunları sonuna kadar savunmak da bizim görevimiz, elimizden geldiği kadar. Ben olsam vermem, bu evi imkanım olsa sonuna kadar korurum. Tabii alt yapısını da iyi yapmak lazım. Maddi durumu iyi olmayan var, mesela babadan kalma bir evi var. Bu evin korunması ve yeniden ayağa kaldırılması için bir takım masrafların yapılması lazım. O masrafı da karşılayan var, karşılayamayan var. 1900'lerin başında inşa edilmiş. Bu köşkleri korumak zorundayız"

diye konuştu.

Kaynak: İHA