Elazığ’da 7 Bingöl’de 4 bölgeye uyarı yapıldı

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca Köyü Fatih Mevkii, Yeniköy Köyü, Muratbağı Köyü, Hacısam Köyü, Kavakköy Köyü Bahçelievler Mezra, Bahçelievler Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yarımca Köyü Esen Tepe Mevkii, Yarımca Köyü Bahçelievler Mevkii, Kavakköy Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Ulupınar Köyü, Altıyaka Köyü Aşörgen Mezra, Bademli Köyü, Beydeğirmeni Köyü Melilan Mezra, Beydeğirmeni Köyü, Altıyaka Köyü Merkez Mevkii, Altıyaka Köyü Karşıyaka Mevkii, Altıyaka Köyü Dede Mezra, Akgömlek Köyü, Altınkürek Köyü Şüşan Mezra, Altınkürek Köyü, Altınkürek Köyü Yukarı Mevkii, Altınkürek Köyü Derince Mezrası Mezra, Hacımustafaköy Köyü Yamaçlı Mezra, Hacımustafaköy Köyü Dursunlar Mezra, Hacımustafaköy Köyü Karakavak Mezra, Hacımustafaköy Köyü Aktaş Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Karıncaköy Köyü Piyazgül Mezra, Karıncaköy Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hankendi Köyü Bahçelievler Mevkii, Meşeli Köyü Han bölgelerine,
Yarın 10.00-11.30 saatleri arasında Maden ilçesine bağlı Gezin Köyü Göl Önü Mevkii bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Arıcak ilçesine bağlı Yoğunbilek Köyü Uzun Söğüt Mezra, Karakaş Köyü Til Mezra, Karakaş Köyü, Göründü Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Sürmelikoç Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Çatalyol Köyü, Gündeğdi Köyü, Doğanoğlu Köyü, Çalıkaya Köyü, Okçular Köyü, Okçular Köyü Abdalan Mezra, Okçular Köyü Meşeli Mezra, Yalıntaş Köyü, Akarbaşı Köyü, Akkuş Köyü, Okçular Köyü Gülhüseyin Mezra, Koçyiğitler Köyü, Beydere Köyü bölgelerine,
Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Pınarlı Köyü Merkez Mezra, Karaali Köyü, Karaali Köyü Çitili Mezra, Aladikme Köyü, Karaali Köyü Çakırlı Mezra, Kutlugün Köyü Merkez Mevkii, Kutlugün Köyü Küllük Mezra, Aladikme Köyü Düşeli Mezra, Aladikme Köyü Cansız Kayış Mezra, Aladikme Köyü Çoğraş Mezra, Aladikme Köyü Tekağaç Mezra, Aladikme Köyü Hacı Ömer Mezra, Yaylanlı Köyü Kurugül Mezra, Yaylanlı Köyü, Yaylanlı Köyü Fırat Mezra bölgelerine,
Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Topaluşağı Köyü Geli Mezra, Topaluşağı Köyü, Şeyh Hasan Köyü, Şeyh Hasan Köyü Akkonak Mezra, Altınuşağı Köyü Merkez Mezra, Altınuşağı Köyü, Yolçatı Köyü Yolçatı, Çavuşlu Köyü Merkez Mevkii, Kutlugün Köyü Dayılar Mezra, Eskiköy Köyü, Eskiköy Köyü Yapraklı Mezra Eskiköy Köyü Akbayır Mezra, Eskiköy Köyü Kanatlı Mezra, Hacıhüseyinler Köyü Yapraklı Mezra, Hacıhüseyinler Köyü, Hacıhüseyinler Köyü Hacımustafa Mezra bölgelerine,
Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Karaali Köyü Harman Mezra, Beşbölük Köyü Çavuşlu Mezra, Çavuşlu Köyü Çapkurlar Mevkii, Çavuşlu Köyü Kaluşağı Mevkii, Topaluşağı Köyü Omik Mezra, Tatlıpayam Köyü Kiziruşağı Mezra, Tatlıpayam Köyü, Tatlıpayam Köyü Sincan Mezra, Topaluşağı Köyü Adacık Mezra, Hacıhüseyinler Köyü Erler Mezra, Bilaluşağı Köyü, Altınuşağı Köyü Dallıca Mezra, Konalga Köyü Ovacık Mezra, Işıklar Köyü Hacı Hasan Mezra bölgelerine,
Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Işıklar Köyü, Konalga Köyü Yağmurlu Mezra, Konalga Köyü, Sarıtaş Köyü Merkez Mevkii, Topaluşağı Köyü Sapanlı Mezra, Kayabağları Köyü, Gelindere Köyü, Gelindere Köyü Asaf Mezra, Gelindere Köyü Kasaplar Mezra, Yürekkaya Köyü, Gözeli Köyü Esaflar, Yaruşağı Köyü Çelemlik Mezra, Yaruşağı Köyü, Sarıtaş Köyü Bozarmut Mezra, Çortunlu Köyü, Çortunlu Köyü Demuşağı Mezra, Tarlatepe Köyü Tahtikler Mezra bölgelerine,
Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Tarlatepe Köyü, Tarlatepe Köyü Tilkidere Mezra, Gökçe Köyü Çayırlar, Sarıtaş Köyü Sekmen Mezra, Canuşağı Köyü Merkez Mezra, Canuşağı Köyü Konak Mezra, Canuşağı Köyü Ziyalar Mezra, Duygulu Köyü, Görgülü Köyü, Ilıncak Köyü, Topaluşağı Köyü Ürüdüler, Görgülü Köyü Gazazi Mezra, Topaluşağı Köyü Merkez Mezra, Topaluşağı Köyü Keçiler Mezra bölgelerine”
elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Karlıova ilçesine bağlı Kantarkaya Köyü bölgesine,
Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Yayladere ilçesine bağlı Haktanır Mahallesi, Kalkanlı Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Karlıova ilçesine bağlı Kızılçubuk Köyü, Ortaköy Köyü, Kazanlı Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Eskibağ Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Eskibağ Köyü Merkez Mevkii, Eskibağ Köyü Çöğürlü Mezra, Alaaddin Köyü Merkez Mevkii, Yatansöğüt Köyü, Yazılı Köyü Merkez Mevkii, Günkondu Köyü, Sırmalıoya Köyü Merkez Mevkii, Harmancık Köyü Merkez Mevkii, Doludere Köyü Doludere Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sudüğünü Köyü Cami Mevkii, Sudüğünü Köyü Elmaçayır Mezra, Sudüğünü Köyü Esenler Mezra, Balıklıçay Köyü Merkez Mevkii, Akbudak Mahallesi, Oğuldere Köyü bölgelerine”
elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.