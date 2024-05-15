Emekliler Malatya’yı terk mi ediyor?

Kurban Bayramı ikramiyelerini 15 Haziran öncesi alacak olan emekliler, gözlerini temmuz ayında alacakları zam oranına çevirilerken, TÜMİŞDER Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, yaşanılabilir bir maaş isteklerini dile getirdi. Tangüner, emeklilerin artık Malatya’yı terk ettiğini söyleyerek BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı öncesi 15 Haziran Cumartesi günü öncesi emeklilerin bayram ikramiyeleri ödemelerinin yapılması beklenirken, Malatyalı emekliler bu ikramiyenin yetersiz olduğunu dile getirdiler. Gözlerini temmuz ayına çeviren emekliler, maaşlarına yaşanılabilir zam yapılması gerektiğini ifade ederken, Tüm İşçi Emekliler Dul ve Yetimler Derneği (TÜMİŞDER) Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner,

“Değil 3 bin TL’lik ikramiye, temmuz ayında maaşlarımıza yüzde 50’nin altında zam verilse de bizi kurtarmaz. Biz en az yüzde 50-60 oranında zam talep ediyoruz”

dedi.

Bayram ikramiyelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bin lira bir artış yaptığını dile getiren Tangüner, Kurban Bayramı ikramiyesinin 3 TL olduğunu söyledi.

“EMEKLİYE İHTİYAÇ KALMADI”

3 bin liralık ikramiyeye kuzu bile gelmeyeceğini ifade eden Tangüner,

“Emekliler 15-17 bin TL ikramiye istiyor, bu paranın verilmesi mümkün değil. Bize verilecek para 3 bin TL. Biz devletimizden yaşanabilir bir maaş talep ediyoruz. Maaşlarımızda 7. ayda bir zam yapılacak. Bu zam oranın da yüzde 38 civarında yapılacağını tahmin ediyoruz. Daha önce ek ödemleri artırılacağı veya seyyanen bir zam verileceği söylendi. Artık seçimler yapıldı ve emekliye ihtiyaç kalmadı. Bu zam oranın veya ikramiyenin üzerine 25 kuruş konacağını sanmıyorum. Enflasyon zammı ne kadar olacaksa bundan da kesinti olacağını düşünüyorum. Ek ödemelerimiz, intibak yasasının hepsi tarih oldu. Bunların hiçbirisine olumlu bir cevap verilmiyor. Seçimden önce hepsine olumlu dönüşler oluyordu, seçimler bittikten sonra maalesef bunların hiçbirisine olumlu bakılmıyor. Bize Kurban Bayramı öncesi verilecek olan 3 bin TL ikramiyeye 4 kilo et ancak gelir. Deyim yerindeyse bir kuzu bile etmez. Zaten emekli birisinin kurban kesmesi mümkün değil”

şeklinde konuştu.

“GÜCÜMÜZ YETMİYOR”

Malatya’da esnafın, vatandaşın, emeklinin bir çıkmaz içerisinde olduğunu ileri süren Tangüner,

“Biz az maaş alan emekliye çok zam, çok maaş alan emekliye ise az zam verilmesini istiyoruz. Biz emeklilerde 30 bin TL maaş alan emekli de var, 6 bin TL maaş alan emekli de var. 6 bin TL maaşı 10 yıl önce eşini kaybedenler, eş durumundan bu maaşı alıyor. Siz 6 bin TL maaş alan bu emekliye yüzde 38 oranında zam verirseniz ne kadar maaş alacak ki? Biz emekliler sadece yaşanabilir bir ücret talep ediyoruz. Emekliler artık çay içip, simit bile yiyemiyor. Bir çay ve simit 20 TL. Bir emekli nasıl geçimini sağlayacak? Ayrıca ev kiralarını söyleye söyleye bıktık. Bir yıldır Malatya’da derneğimize bir yer bulamıyoruz. 15 metre karelik bir yere 180 bin TL istiyorlar. Buna gücümüz yetmiyor. Geçen yıl kirası 3 bin TL olan bir iş yerinin şimdiki kirası 70 bin TL. Malatya bize göre artık içinden çıkılmaz bir yer oldu ve 10 yıl kendisine gelemez. Esnaflar, emekliler, vatandaşlar bir çıkmaz içerisinde”

diye konuştu.

“MALATYA’DA HAYAT PAHALILIĞI ÇOK FAZLA”

Malatya’yı bırakıp, gitmek isteyen emekliler olduğunu dile getiren Tangüner, şunları kaydetti:

“Malatya’yı terk etmek isteyen çok fazla emekli var. Malatya emeklisinin yüzde 50’si dışarıda. Evi yıkılmış, ev tutma şansı olmayanlar gitmek zorunda kaldılar. Bayramda şehir dışına giden emekliler bizlere gittikleri yerlerin yaşam standartlarının Malatya’ya göre çok iyi olduğunu söylüyorlar. Malatya’da hayat pahalılığı çok fazla. Diğer illere göre Malatya daha pahalı. Dışarıda 5 bin TL tutulacak olan evin karşılığı Malatya’da 10 bin TL. Emekli ve asgari ücretliler nasıl kiralık ev tutacaklar ve kalan parayla nasıl geçinecek? Bu nedenle emekliler fırsat buldukça dışarıya göç ediyorlar. Biz şehrimizi terk etmek istemiyoruz. Şehrimizde kalmak istiyoruz. Ne yazık ki aldığımız maaş ve Malatya’daki ekonomik şartlar insanları zorluyor. Değil 3 bin TL’lik ikramiye, temmuz ayında maaşlarımıza yüzde 50’nin altında zam verilse de bizi kurtarmaz. Biz en az yüzde 50-60 oranında zam talep ediyoruz.”