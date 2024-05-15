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Alanya'da 5 motosiklet trafikten men edildi

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Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sonucunda 5 motosiklet trafikten men edildi.

Alanya'da 5 motosiklet trafikten men edildi mask
Alanya'da 5 motosiklet trafikten men edildi
Alanya'da 5 motosiklet trafikten men edildi
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Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sonucunda 5 motosiklet trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 125 motosiklet kontrol edilirken, 56 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 5 motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: İHA
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15 May 2024 - 09:59 - Asayiş

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