Alanya'da 5 motosiklet trafikten men edildi

Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sonucunda 5 motosiklet trafikten men edildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 125 motosiklet kontrol edilirken, 56 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 5 motosiklet ise trafikten men edildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.