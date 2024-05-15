Mardin'de otomobil şarampole devrildi

Mardin’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Olay, Mardin'in Midyat ilçesi Eğlence Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şırnak'tan Midyat istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 ACT 436 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.