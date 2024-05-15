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Mardin'de otomobil şarampole devrildi

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Mardin’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Mardin'de otomobil şarampole devrildi mask
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Mardin’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Mardin'in Midyat ilçesi Eğlence Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şırnak'tan Midyat istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 ACT 436 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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15 May 2024 - 09:55 Mardin- Asayiş

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