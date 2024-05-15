Niğde’nin Çamardı ve Merkez bölgeleri dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

“Yarın 08.30 ila 10.00 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Bademdere Köyü, Bademli Mevkii, Bahçeli Mevkii, Boğaziçi Mevkii, Bereketli Mahallesi, Çukurbağ Köyü, Demirkazık Köyü, Elekgölü Köyü, Eynelli Köyü, Pınarbaşı Köyü, Yunus Emre Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Burç Köyü, Cumhuriyet Mevkii, Yeni Mevkii bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Ören Köyü, Üçkapılı Köyü; Camız Keleri Mevkii bölgelerine,

Yarın 08.30 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi, Yeni Mahallesi bölgesine,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Fertek Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Gümüşler Beldesi, Eski Gümüş Mahallesi, Konaklı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Hüyük Mahallesi, Ovacık Köyü; Aşağı Mevkii, Cumhuriyet Mevkii, Terazi Mevkii, Özyurt Köyü, Uluağaç Köyü, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yeşilova Köyü, Yıldıztepe Beldesi; Yeni Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Fertek Mahallesi, Koyunlu Köyü, Bahçelievler OSB Mevkii bölgelerine”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.



