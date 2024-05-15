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Kahramanmaraş’ın Göksun Pazarcık ve Dulkadiroğlu ilçeleri etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş’ın Göksun Pazarcık ve Dulkadiroğlu ilçeleri etkilenecek mask
Kahramanmaraş’ın Göksun Pazarcık ve Dulkadiroğlu ilçeleri etkilenecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş’ın Göksun Pazarcık ve Dulkadiroğlu ilçeleri etkilenecek

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Göksun ilçesine bağlı Çardak, Ericek, Karatut, Berit ve Kemalpaşa mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Sarıl Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Akçakoyunlu ve Karabıyıklı mahallelerine,
17 Mayıs 2024 Cuma günü 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Karaziyaret Mahallesi’ne”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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15 May 2024 - 09:39 Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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