15 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Vitr namazı nasıl kılınır?

Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da 15 Mayıs 2024 tarihindeki ezan saatleri:

15 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA

İmsak Saati: 03.29,

Güneş Vakti: 05.08,

Öğle Ezanı: 12.30,

İkindi Ezanı: 16.20,

Akşam Ezanı: 19.38,

Yatsı Ezanı: 21.11.

VİTR NAMAZININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Vitr namazı, İslam'da geceleyin kılınan ve Allah'ın birliğini vurgulayan önemli bir ibadet olarak biliniyor. Peygamber Efendimiz, gece kıldığı nafile namazları genellikle vitir namazı ile tamamlardı. Bu, Allah'ın birliğini ve tekliğini dimağımızda pekiştirmenin, perçinlemenin ve kuvvetlendirmenin bir yolu olarak görülür.

İbn-i Ömer (ra) tarafından rivayet edilen bir hadise göre, Peygamber Efendimiz,

"Geceleyin namazınızın sonu vitir olsun"

buyurarak Müslümanlara vitir namazının önemini vurguladı.

Vitr namazı, Allah'ın isimlerinden biri olan "tek olan"ın ifadesini taşır. Bu namaz, Allah'a olan bağlılığımızı ve teslimiyetimizi güçlendiren bir ibadettir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Allah size dünya ve içindekilerden daha hayırlı bir namaz ile imdat buyurmuştur. Bu, vitir namazıdır. Cenab-ı Hak bu namazı yatsı ile fecrin doğuşu arasında kılmayı uygun bulmuştur. Allah Vitr’dir, tektir, birdir; vitri sever. Öyle ise ey Kur’ân ehli! Siz de vitir namazını kılınız."

VİTR NAMAZI NASIL KILINIR?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîler'e göre üç rek'atlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rek'atında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rek'atın sonunda oturulur ve sadece tahiyyât duası okunur. Üçüncü rek'atta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve eller bağlandıktan sonra kunut duaları okunur.

Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir. Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir. Ancak uyanıp uyanamayacağı endişesi taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir. Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir.