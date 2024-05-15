15 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 15 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 15 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
15 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Nane Limon Eczanesi
Kışla Caddesi Hayat Hastanesi Yanı
24 saat açık
Orhanoğlu Eczanesi
Fırat Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi (İnderesi Esenlik Market yanı) 14/D Battalgazi / Malatya
24 saat açık
Gülsüm Eczanesi
Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı Üst Geçit Altı No: 4/A
24 saat açık
Ceren Eczanesi
Cemal Gürsel Mahallesi Paşaköşkü Cami Yanı No: 89
24 saat açık
Aksu Eczanesi
Adres Alacakapı Mahallesi Benzinlik Caddesi
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.