- Yaşam

Malatya'da haftalık hava durumu

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da haftalık hava durumu mask
Malatya'da haftalık hava durumu
Malatya'da haftalık hava durumu
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da haftalık hava durumu

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre, yağışlı bir hafta bekleniyor. İşte önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

Malatya'da haftalık hava durumu

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Çarşamba, 15 Mayıs: En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Hava bu tarihte bulutlu olacak, yağmur ise beklenmiyor.

Perşembe, 16 Mayıs: En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 21°C olacak. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı bu tarihte hava ısınmış olacak.

Malatya'da haftalık hava durumu

Cuma, 17 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 22°C olacak. Yine parçalı bulutlu bir hava olacak.

Cumartesi, 18 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 25°C olacak. Hava cumartesi günü ısınacak ve hafta sonu sıcak geçecek.

Malatya'da haftalık hava durumu

Pazar, 19 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Havanın o gün de sıcak geçmesi bekleniyor. Yağmur beklenmiyor.

Malatya'da haftalık hava durumu

Pazartesi, 20 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Bahar havası iyiden iyiye yeniden hissedilecek.

Malatya'da haftalık hava durumu

Salı, 21 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Önümüzdeki hafta yağmurlu günlerin geride kalması bekleniyor ve bu tarihte de hava ısınmış olacak.

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, busabah gazetesi malatya, Busabah gazetesi, malatya hava durumu, hava durumu, Malatyada haftalık hava durumu, Yağış, spor

15 May 2024 - 06:00 Malatya- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL