Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre, yağışlı bir hafta bekleniyor. İşte önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Çarşamba, 15 Mayıs: En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Hava bu tarihte bulutlu olacak, yağmur ise beklenmiyor.

Perşembe, 16 Mayıs: En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 21°C olacak. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı bu tarihte hava ısınmış olacak.

Cuma, 17 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 22°C olacak. Yine parçalı bulutlu bir hava olacak.

Cumartesi, 18 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 25°C olacak. Hava cumartesi günü ısınacak ve hafta sonu sıcak geçecek.

Pazar, 19 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Havanın o gün de sıcak geçmesi bekleniyor. Yağmur beklenmiyor.

Pazartesi, 20 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Bahar havası iyiden iyiye yeniden hissedilecek.

Salı, 21 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Önümüzdeki hafta yağmurlu günlerin geride kalması bekleniyor ve bu tarihte de hava ısınmış olacak.