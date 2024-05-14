Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da kaybolan o çocuktan haber var

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’nde ikamet eden 13 yaşındaki Yakup Koşak 4 gün önce ortalıktan kaybolmuştu. Küçük çocuklar ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20177804/malatyada-kaybolan-o-cocuktan-haber-var



Rezerv alanlardaki süreç açıklandı Mahallelerin tamamı rezerv alan içerisinde değil mi?

Malatya Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı ikinci birleşimini gerçekleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Meclisin ardından Çevre ve Şehircilik Malatya İl Müdürü Cengiz Başer tarafından rezerv alanları ile ilgili vatandaşların en çok merak ettiği sorulara ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20177144/rezerv-alanlardaki-surec-aciklandi-mahallelerin-tamami-rezerv-alan-icerisinde-degil-mi



Büyükşehir Belediyesi danışman ücreti bakın ne kadar oldu?

Malatya Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı ikinci birleşimini gerçekleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Bazı gündem maddeleri oylanarak karara bağlandı ve Büyükşehir Belediyesi Danışman ücreti 45 bin TL olarak belirlendi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20177033/buyuksehir-belediyesi-danisman-ucreti-bakin-ne-kadar-oldu



Hakimbey Apartmanı’nda yeni gelişme

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucunda 78 kişinin enkaz altında kalarak öldüğü Hakimbey Apartmanı davasına devam edildi. Yapılan duruşmada İnşaat Mühendisi Ahmet Özer, Hakimbey Apartmanı’nın görevlisi Tahsin Gündüz dinlenerek soruşturma yapıldı. Yapılan konuşmalar dinlenerek Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gerekli belgelerin istenmesine karar verildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20175750/hakimbey-apartmaninda-yeni-gelisme



Malatya'nın Battalgazi ilçesinin o mahallesi de göç verdi Kalanlar sorunlarla mücadele ediyor

Malatya Battalgazi’de yer alan mahallelerden Taştepe Mahallesi de 6 Şubat 2023 depremlerinden ağır hasar aldı. 520 evin ağır hasar alarak yıkıldığı mahallede yaşamaya devam eden insanlar mahallede birçok sorunun bulunduğunu ifade ederken rezerv alanı ilan edilen mahallenin hızlıca inşa edilmesini beklediklerini dile getirdiler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20175138/malatyanin-battalgazi-ilcesinin-o-mahallesi-de-goc-verdi-kalanlar-sorunlarla-mucadele-ediyor



Malatya çiftçileri risk altında

Bugün, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor. Çiftçiler, dünyanın temel gıdasını karşılayan önemli bir sektör ve insanlığın hayati ihtiyaçlarını karşılamada kilit bir rol oynuyor. Peki Malatya’da çiftçi olmak zor mu? Malatya’da tarım ve hayvancılığa yapılan yatırımlar yeterli mi? Detaylar haberimizde...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20174117/malatya-ciftcileri-risk-altinda



Malatya Büyükşehir Belediyesinde daire başkanlıklarına hangi isimler geldi

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi başkanlığına seçilen Sami Er'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yapılan atamalarda belli oldu. İşte ayrıntılar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20174009/malatya-buyuksehir-belediyesinde-daire-baskanliklarina-hangi-isimler-geldi



Kurucaovalılar niçin ayaklandı?

Kurucaova sakinleri, kalıcı deprem konutlarının tarım yaptıkları araziye yapılacağı söylentisiyle adeta isyan ettiler. Arazinin tarıma elverişli, tek geçim kaynakları olduğunu belirten mahalle sakinleri, ayrıca konutların yapılması planlanan arazinin tam da fay hattının yanında olduğunu ileri sürerek önemli açıklamalarda bulundular.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20170440/kurucaovalilar-nicin-ayaklandi

Malatya’da TOKİ kura çekim tarihi belli oldu

Asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’da 2 defa kura çekimi yapıldı. 3. kura çekim tarihi de belli oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20178535/malatyada-toki-kura-cekim-tarihi-belli-oldu



Malatya’da 5 rezerv alanının kaderi belli oldu Kışla Caddesi esnafı nereye taşınacak?

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak Battalgazi ilçesi Saray ve İlyas mahallelerinde kaç konut, ofis ve bağımsız birimin yapılacağını, Kışla Caddesi, Niyazi Mısri ve Aslanbey esnaflarının nereye taşınacağını açıkladı. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20178471/malatyada-5-rezerv-alaninin-kaderi-belli-oldu-kisla-caddesi-esnafi-nereye-tasinacak