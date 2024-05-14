Malatya’da TOKİ kura çekim tarihi belli oldu

Asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’da 2 defa kura çekimi yapıldı. 3. kura çekim tarihi de belli oldu.

Malatya’da yapımı devam eden konutların ilk etabı olan 6.181 konut 17 Şubat’ta hak sahiplerine teslim edildi. 19 Mart’ta ise toplam 1700 konut için kura çekimi yapıldı. 3. kura çekim tarihi merak edilirken beklenen açıklama yapıldı.

İŞTE O TARİH

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

“TOKİ afet konutları kura çekimimiz ve anahtar teslim tarihimiz; görüşmelerimizden aldığımız son bilgilere göre inşallah Haziran ayında yapılacak”

dedi.

YIL SONUNA KADAR KAÇ KONUT TESLİM EDİLECEK?

Milletvekili Ölmeztoprak,

“Malatya'mızda toplamda 72,513 hak sahibi bulunmakta olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan Afet Konutları için ihalesi yapılmış ve inşası devam eden konut sayısı 30,620'dir. İhale aşamasındaki konut sayısı ise 27,040'tır. Toplamda ihale edilmiş ve inşa edilecek konut sayısı ise 57,660'tır. Projelendirilen konutlar kentsel ve kırsal olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Malatya merkez çarşı projesi kapsamında yaklaşık 6,000 bağımsız bölüm inşaat ihalesi yapılmış olup, inşaat faaliyetleri devam etmektedir. Ayrıca, 12,000 köy konutu ihalesi tamamlanmıştır. Ancak, toplamda 17,000 hak sahibi içerisinde mahkeme süreci devam edenler bulunmaktadır. AFAD tarafından süreler verilerek mağduriyetlerin önüne geçilmeye çalışılmakta ve hak sahibi olma süreçlerinde vatandaşlarımızın faydalanması sağlanmaktadır. Yıl sonuna kadar 6,000'den fazla konut teslimatı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır, ayrıca 7,100 konutun inşa çalışmaları devam etmektedir. 2024 yılının sonuna kadar en az 6,000 evin teslimatı planlanmaktadır”

bilgilerini de aktardı.