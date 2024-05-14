Malatya’da 5 rezerv alanının kaderi belli oldu Kışla Caddesi esnafı nereye taşınacak?

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “ Rezerv alan konusu Malatya'mızda devam eden imar ve inşaat faaliyetlerimiz sürecinde, hemşehrilerimizden en fazla soru aldığımız alanların başında geliyor... Dolayısıyla alana dair netleşen bilgileri etap etap değerli hemşehrilerimizle paylaşmak isterim” diyerek şunları paylaştı:

SARAY VE İLYAS MAHALLELERİ

“ Battalgazi ilçemiz Saray ve İlyas mahallelerinde ihalesi yapılıp ve inşaatına başlanan rezerv alanlar itibariyle;

Saray Mahallesi’nde yapılacak olan konut sayısı: 1353

Yapılacak olan ticaret bağımsız birim: 1107

Ofis bağımsız birim: 498

İlyas Mahallesinde; konut bağımsız birim sayısı: 404(+4KD)

Ticaret bağımsız birim sayısı: 114

Ofis bağımsız birim sayısı: 12

Tasarlanan otopark sayısı: 417

Yapılacak olan toplam bağımsız birim sayısı: 530’dur.

Toplamda yapılması planlanan bağımsız birim sayısı: 2958’dir. Ayrıca Malatya’mızı ihya ve inşa sürecinde hemşehrilerimizle istişare ederek bütüncül bir bakış açısı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda rezerv alanlar konusunda da hassasiyetle çalışmalarımız devam ediyor. Malatya’mızın ihyası ve inşası için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

KIŞLA CADDESİ NEREYE TAŞINACAK?

Milletvekili Ölmeztoprak, “Yine rezerv alanda inşası devam edecek olan Kışla Caddesi, Niyazi Mısri ve Aslanbey Mahallesi sakini hemşehrilerim; Kışla Caddesi'ndeki esnaflarımızın ve Niyazi Mısri ile Aslanbey Mahallesi esnafının ticaretlerini daha rahat bir ortamda yapabilmeleri ve şehrimizin güzelliklerine katkı sağlayabilmek adına, bir dizi düzenleme ve yenileme çalışması başlatıyoruz” diyerek şu bilgileri aktardı:

“Kışla Caddesi'ndeki esnaflarımız, Hürriyet Parkı'ndan başlayarak Millet Bahçesi'ne kadar olan bölgeye taşınacaklar. Ancak bu süreçte, Millet Bahçesi dahil olmak üzere hiçbir yapıya, peyzaja veya ağaca zarar verilmeyecek. Amacımız, bu alanda daha modern ve cazip bir çarşı oluşturarak esnaflarımızın işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarına olanak sağlamak.

NİYAZİ MISRİ VE ASLANBEY MAHALLESİ ESNAFLARI NEREYE TAŞINACAK?

Aynı şekilde, Niyazi Mısri ve Aslanbey Mahallesi esnaflarımız da Sümerpark'tan başlayarak İnönü Caddesi boyunca yerleştirilecekler. Bu süreçte, park içinde bulunan otopark alanları da bu projeye dahil edilecek.

Rezerv alan çalışmalarının hızlı ve inşaat sezonunun en iyi devam ettiği aylar içerisinde çok daha dinamik bir şekilde gidebilmesi için yapılacak özel yapı duvarlarla çevrili alanda şantiyenin komple bir çalışmaya imkan tanıyacak şekilde olması gerekiyor. Hem hızlı hem de alt yapı ve üst yapının aynı anda iletleyip bitmesi için bu elzem bir konu… Bu düzenleme çalışmalarıyla birlikte, şehrimizin iş yerlerinin inşa sürecinde hem ticari hem de sosyal açıdan daha canlı ve güvenilir bir hale gelmesini hedefliyoruz. Hem ticari hem de sosyal açıdan canlı, huzurlu ve son derece güvenli bir hale gelmesi nihai hedefimiz.”