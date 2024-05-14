Vali Ersin Yazıcı Yeşilyurt’ta meyve bahçelerini gezdi

Vali Ersin Yazıcı Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle, Yeşilyurt ilçesinde bulunan kayısı ve kiraz bahçelerini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Ziyaretlerde Vali Yazıcı’ya Vali Yardımcısı Talat Tabur, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar eşlik etti.

Vali Yazıcı ziyaretlerine ilk olarak Yeşilyurt/Özal Mahallesi’nde Vahap Koca tarafından her çeşit meyvenin yetiştirildiği bahçeyi gezerek başladı. Çiftçi ile bir süre sohbet eden Vali Yazıcı, 43.5 dönümlük bahçenin büyük çoğunluğun kayısı ağacı olduğu, elma, şeftali, nar, badem, armut, erik, ceviz ve incir ağaç çeşitlerinin de bulunduğu, hasat sezonunda 25 işçinin çalıştırıldığı, yıllık 15 ton hasat elde edildiği, 450 adet kayısı kapasiteli işletme olduğu ve kuru kayısı üretimin yapıldığı bilgisini aldı.

Akabinde Yeşilyurt/ Kuşdoğan Mahallesi’nde 156 dönümlük arazisi üzerine diktiği kayısı ve ceviz ağaçlarıyla meyve üretimi yapan Tacim Çelik’i ziyaret eden Vali Yazıcı, bahçede ağaçları incelerken 1200 adet kayısı kapasiteli işletme olduğu, yıllık ortalama 20 ton hasat aldıkları kuru kayısı üretimi ve ihracatı yaptıkları bilgisini aldı.

Ardından Vali Yazıcı, Yeşilyurt/Kuşdoğan Mahallesi’nde kayısının yanı sıra içerisinde; erik, badem, ceviz, elma ve kirazın yetiştirildiği 20.8 dönümlük bahçeyi ziyaret ederek, bahçe sahibi Nedim Al’dan, 230 adet kayısı kapasiteli işletme olduğu, üretilen kayısıyı yaş olarak daldan sattıkları, yıllık ortalama yaş kayısıdan 4 ton, kuru kayısıdan ise 1 ton ürün elde ettikleri bilgisini aldı.

Son olarak, Yeşilyurt/Hıroğlu Mahallesi’nde, ilimizin önemli geçim kaynaklarından olan ve kendine has tadıyla bilinen, coğrafi işaretli meyvelerden kirazın yetiştirildiği, Yeşilyurt Ziraat Oda Başkanı Doğan Solmaz’a ait kiraz bahçesini ziyaret eden Vali Yazıcı, 2.6 dönümlük bahçenin 30 adet kiraz kapasiteli işletme olduğu, hasat zamanı 25 işçi istihdam ettikleri ve yıllık 5 ton hasat aldıkları bilgisini aldı.

Yapılan ziyaretlerde meyve ağaçlarını inceleyen Vali Yazıcı, devletin tarım ve hayvancılığa önemli destekler verdiğini, her daim çiftçilerimizin yanında olduğunu belirterek, üreticilere hayırlı ve bereketli hasatlar temennisinde bulunup ziyaretlerini tamamladı.

Kaynak: BÜLTEN