Malatya’da Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

Üretime büyük emek harcayan çiftçiler için Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Dünya Çiftçiler Günü programı düzenlendi. Programa Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Damızlık Koyun, Keçi Birliği Başkanı İhsan Akın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in Genel Sekreter Yardımcısı Salih Uzun, protokol üyeleri, çiftçiler katıldı. Programa başlamadan önce tarım ürünlerinin tanıtımı için kurulan stantlar gezildi. Daha sonra çiftçiler adına konuşmalar yapıldıktan sonra tohum, fide ve kayısı silkeleme makinası takdim edilerek program son buldu.

“ÇİFTÇİMİZ KAZANIRSA ÜLKEMİZ KAZANIR”

Çiftçiye destek olmamız gerektiğini vurgulayan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz,

“İhracat gelirimizle ülke ekonomisine 20 milyar dolar katkı sağlıyoruz. Gıda güvencenizi sağlamak için çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Çiftçilerimiz tarla ve bahçeye giderken yarının endişesini düşünmeden gitmesi lazım. Bütün dünyanın gıpta ve baktığı, medeniyet bu bereketli topraklarda üretmek boynumuzun borcu. Yoksulluk, kıtlık ve açlıkla mücadele etmek için, üretimi arttırmak şarttır. Üretimi arttırmak için çiftçilerimizin yeterli gelir elde etmesi önemlidir. Genç çiftçilerin de üretime yönelmesi gerekmektedir. Hele son yıllarda gübre, mazot, ilaç, tohum, elektrik, yer, sulama ücreti gibi girdi maliyetleri makul düzeye çekilmelidir. Gübre ve mazot desteği doğrudan ödenmesi gerekmektedir. Bu yıl çiftçilerimiz bu desteğin nakit olarak ödenmemesinden dolayı mağduriyet yaşamıştır. Yeter ki ülkemizin tarımdaki potansiyeli harekete geçirilsin. Çiftçimiz kazanırsa ülkemiz kazanır”

şeklinde konuştu.

“ÜRETEN, HÜKMEDEN ANLAYIŞIYLA ÜRETMELİ”

Damızlık Koyun, Keçi Birliği Başkanı İhsan Akın, çiftçilerin imkânsız içerisinde üretim yaptığını söyleyerek,

“Gerek tarım platformu olarak gerek birlik olarak gerekse yetiştiriciler olarak gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. İsraf eden, iflas eder, üreten, hükmeden anlayışıyla üretmeli. Üretenin her zaman yanında olmamız gerekiyor. Bizim yetiştiricilerimiz, üreticilerimiz imkânsız içerisinde bu üretimi yapıyor, engebeli arazilerde bacasız bir fabrika gerçekten yaylalarımızda bir bekçi bunlar. Arkadaşlar biz bir olacağız, beraber olacağız”

diye konuştu.

“115 ÜLKEYE İHRACAT YAPAN BİR İL”

Buzdolabını açtığımızda yiyecek bir şey bulamadığımızda tarımın ve üretimin ne kadar kıymetli olduğunu anladığımızı söyleyen Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan,

“Malatya'daki bu özel ve güzel coğrafyadaki topraklarımızda tarımda ve hayvancılıkta üretime devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Malatya Dünya kayısı üretiminin yüzde 28’ini gerçekleştiren ve büyük marka değerini elinde tutan Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesiyle dünyanın dört bir yanına da 115 ülke ihracat yapan bir il olmanın haklı gururunu yaşıyor. Malatya'dan dünyanın diğer ülkelerine 10 bin ton hububat ihracatı gerçekleştirdik. İnsanlar buzdolaplarını açtığında yiyecek bir şey bulamayınca tarımın ve üretimin ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber gördük”

ifadelerine yer verdi.

“8 AYRI LOKASYONDA PROJELERİMİZ DEVAM EDİYOR”

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, yaptığı projelerle çiftçiye destek olduğunu ve destek olmaya devam ettiği projelerinin olduğunu belirterek,

“Eli öpülesi çiftçilerimiz yüzyılın felaketinde bile çok sıkıntı yaşamalarına rağmen, acı çekmelerine rağmen ülkemizin gıda güvenliği açısından vatandaşlarımızın gıda ihtiyacının karşılanması adına yoğun bir şekilde üretime devam ettiler. Tarım sektörü bana göre ülkelerin ekonomik ve sosyal alanda belirlenen hedeflere ulaşmasında en önemli sektör. Bir taraftan sahada eğitim hizmetlerimizle bir taraftan bitki sağlığı, hayvan sağlığı, gıda denetimleri, tarımsal arazilerin korunması adına yoğun bir şekilde hizmetlerimize devam ederken bakanlığımıza bulunan finans kuruluşlarımıza sunduğumuz projelerle hayata geçirerek temsilcilerimize, üreticilerimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar nohut, fasulye olmak üzere 138 ton tohum dağıttık. Yaklaşık 134 bin metrekare kayısı üreticilerimiz için kuruta filesi dağıttık. 160 bin dekar alandaki 8 ayrı lokasyonda projelerimiz devam ediyor. Birçok alet ekipmanı burada isimlerini sayamayacağımız birçok alet ekipmanı çiftçilerimizle buluşturduk. İnşallah önümüzdeki günlerde çiftçilerimizle daha fazlasını buluşturmaya gayret göstereceğiz”

diye konuştu.

“SONSUZA KADAR YOK OLMAYACAK MESLEK”

Çiftçiliğin bitmeyecek bir meslek olduğunu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in Genel Sekreter Yardımcısı Salih Uzun şu şekilde anlattı:

“Çiftçilik dünyanın ilk mesleği, zorunlu mesleği, çiftçilik olmadan ne kendi karnını ne çevredeki insanların karnını doyurmak mümkün değil. Sonsuza kadar da yok olmayacak meslek. İnsanlar ilk hayat bulduğu günlerden bugüne birçok meslek hayat buldu. Birçok meslek kaybolup gitti. Ama çiftçinin ürettiği gıdanın her gün değerini biraz daha anlıyoruz. Önümüzdeki dönemde savaşların birçok sebebi gıda olacak. Diğer bütün mesleklerin sanayinin, teknolojinin birçok zararları var. Atık, havadan çıkarttığı dumanlar çevreyi zehirleyebiliyor. Ama çiftçilerimizin ürettiği ürünün hiçbir yan tesiri yok.”

“KAYISI BİZDEN SORULUR”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kayısının en kalitesini ve en güzelini bütün dünyaya sunmamız gerektiğini belirterek,

“İnsanın yaşamına devam edebilmesi için hava, su ve gıdaya ihtiyacı var. Malatya İl Tarım Müdürlüğü emrinizde. Sizi her türlü ihtiyacınızı her türlü sorununuzu çözmek için bizler buradayız. Dünya kayısı ticaretinin büyük bir bölümünü elinde bulunduran ülkemizi yurt dışında temsil eden kıymetli çiftçilerim, kayısının en güzelini, en kalitelisini bütün dünya insanlarına sunmamız gerekiyor. Kaliteden taviz olmamalı ve olamaz. Malatya çiftçisine de yakışan en kalitelisini, en güzelini üretmektir. Biz kayısının başkentiyiz. Kayısı bizden sorulur. Dolayısıyla kayısıyla ilgili dünyada veya Türkiye'de en küçük bir tartışma olmamalı. En güzelini üretmeye devam edeceğiz. Size güveniyoruz. Köylü çocuğu olarak çiftçilerimizin başımızın tacı olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Bol ve bereketli kazancınız olsun”

sözleriyle cümleleri noktaladı.