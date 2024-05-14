TFF Süper Lig'den 9 kulübü disiplin kuruluna sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Galatasaray, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Sivasspor, Süper Lig'in 36. haftasındaki müsabakalar sonrasında çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca, Gaziantep FK mücadelesinde kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, 'kural dışı hareketi' sebebiyle; Sivasspor - Başakşehir maçında kırmızı kart gören İbrahim Akdağ, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan 'hakareti' nedeniyle; Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Sivasspor Kulüp idarecisi Gökhan Karagöl ise talimatlara aykırı hareketi, hakem soyunma odası ve koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disipline gönderildi.

MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüpleri de sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle disipline sevk edildi. MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurula gönderilirken; Hatayspor, MKE Ankaragücü maçında 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı