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Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Sivas'ın Camiikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı mask
Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Sivas'ın Camiikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, E.K. yönetimindeki 58 SH 342 plakalı otomobil, sokağa gireceği sırada plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.E. ve arkasında bulunan yolcu A.T.Ç. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımasıyla birlikte, olayın nasıl meydana geldiği daha net bir şekilde görüntülendi.

Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 May 2024 - 22:05 - Gündem

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