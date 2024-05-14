Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ın Camiikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, E.K. yönetimindeki 58 SH 342 plakalı otomobil, sokağa gireceği sırada plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.E. ve arkasında bulunan yolcu A.T.Ç. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımasıyla birlikte, olayın nasıl meydana geldiği daha net bir şekilde görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı