Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ın Camiikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, E.K. yönetimindeki 58 SH 342 plakalı otomobil, sokağa gireceği sırada plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.E. ve arkasında bulunan yolcu A.T.Ç. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımasıyla birlikte, olayın nasıl meydana geldiği daha net bir şekilde görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.