Hatay’da dolandırıcılıktan aranan şüpheli tutuklandı

Hatay’ın aranan şahıslara yönelik çalışmasında dolandırıcılıktan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için gerçekleştirdiği asayiş çalışmalarında önemli bir başarı elde etti.

Dörtyol ilçesinde bilişim sistemleri aracılığıyla banka veya kredi kurumlarının dolandırıcılığı suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı