Hatay’da dolandırıcılıktan aranan şüpheli tutuklandı

Hatay’ın aranan şahıslara yönelik çalışmasında dolandırıcılıktan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için gerçekleştirdiği asayiş çalışmalarında önemli bir başarı elde etti.
Dörtyol ilçesinde bilişim sistemleri aracılığıyla banka veya kredi kurumlarının dolandırıcılığı suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalandı.
Şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.