Hatay’ın Belen ilçesinde 245 metre internet kablosu çalan şüpheli tutuklandı

Hatay’ın Belen ilçesinde 245 metre internet kablosunu çalan şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik kararlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda önemli bir başarı elde edildi. 17 Nisan tarihinde Halilbey ve 8 Mayıs tarihinde Muhlisali Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, 245 metre internet kablosunun çalınması olayının şüphelisi M.G. yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi M.G., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün yoğun çabaları sayesinde hırsızlık olaylarının failleri adalete teslim edilmekte ve halkın güvenliği sağlanmaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı