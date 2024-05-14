Hatay’ın Belen ilçesinde 245 metre internet kablosu çalan şüpheli tutuklandı

Hatay’ın Belen ilçesinde 245 metre internet kablosunu çalan şüpheli tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik kararlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda önemli bir başarı elde edildi. 17 Nisan tarihinde Halilbey ve 8 Mayıs tarihinde Muhlisali Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, 245 metre internet kablosunun çalınması olayının şüphelisi M.G. yakalandı.
Hırsızlık şüphelisi M.G., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün yoğun çabaları sayesinde hırsızlık olaylarının failleri adalete teslim edilmekte ve halkın güvenliği sağlanmaktadır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.