Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yağışlar köprüyü parçaladı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kuvvetli yağışların etkisiyle köprüyü parçalayan derede, ekiplerin ıslah çalışmaları hızla devam ediyor.

Meteoroloji'nin Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısının ardından başlayan yağışlar, Hatay genelinde etkisini sürdürüyor. Özellikle Dörtyol ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle dere debilerinde artış yaşandı.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nden geçen derenin debisi artarken, derenin geçtiği Aybüke ve Dere sokak mevkisinde yol parçalanarak ikiye bölündü. Bu durum üzerine Devlet Su İşleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dörtyol Belediyesi ekipleri tarafından bölgede ıslah çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı