Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yağışlar köprüyü parçaladı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kuvvetli yağışların etkisiyle köprüyü parçalayan derede, ekiplerin ıslah çalışmaları hızla devam ediyor.
Meteoroloji'nin Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısının ardından başlayan yağışlar, Hatay genelinde etkisini sürdürüyor. Özellikle Dörtyol ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle dere debilerinde artış yaşandı.
Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nden geçen derenin debisi artarken, derenin geçtiği Aybüke ve Dere sokak mevkisinde yol parçalanarak ikiye bölündü. Bu durum üzerine Devlet Su İşleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dörtyol Belediyesi ekipleri tarafından bölgede ıslah çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.