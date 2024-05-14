- Asayiş

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yağışlar köprüyü parçaladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kuvvetli yağışların etkisiyle köprüyü parçalayan derede, ekiplerin ıslah çalışmaları hızla devam ediyor.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yağışlar köprüyü parçaladı mask
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yağışlar köprüyü parçaladı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yağışlar köprüyü parçaladı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kuvvetli yağışların etkisiyle köprüyü parçalayan derede, ekiplerin ıslah çalışmaları hızla devam ediyor.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yağışlar köprüyü parçaladı

Meteoroloji'nin Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısının ardından başlayan yağışlar, Hatay genelinde etkisini sürdürüyor. Özellikle Dörtyol ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle dere debilerinde artış yaşandı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yağışlar köprüyü parçaladı

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nden geçen derenin debisi artarken, derenin geçtiği Aybüke ve Dere sokak mevkisinde yol parçalanarak ikiye bölündü. Bu durum üzerine Devlet Su İşleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dörtyol Belediyesi ekipleri tarafından bölgede ıslah çalışmaları başlatıldı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yağışlar köprüyü parçaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Dörtyol, Yağış, köprü, Özerli Mahallesi, dere, Yol, Büyükşehir Belediyesi

14 May 2024 - 21:37 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL