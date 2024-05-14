Adıyaman'da depremzedeye ait konteyner soyuldu, değerli eşyalar çalındı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden dolayı konteynerde kalan bir depremzedenin konteyneri kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından soyuldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan K-13 konteyner kentine kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından soyuldu.

Olayın detaylarına göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle konteynerde kalan bir depremzedenin konteyner kapısını zorlayarak içeri girdi. Konteynerde kimsenin bulunmadığı sırada içeri giren şahıs veya şahıslar, buzdolabı ve klima gibi eşyaları yerinden sökerek çaldılar. Değerli eşyaları aramak için de konteyneri didikledikleri belirtiliyor.

Durumu fark eden vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, soyulan konteynerde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Mağdurun yaşadığı zorlukların ve hırsızlığın çözülmesi için güvenlik güçlerinin titizlikle çalıştığı belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı