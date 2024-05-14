- Asayiş

Malatya’da otomobil 140 metrelik uçuruma yuvarlandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da Seyituşağı Mahallesi’nde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 140 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Malatya’da otomobil 140 metrelik uçuruma yuvarlandı mask
Malatya’da otomobil 140 metrelik uçuruma yuvarlandı
Malatya’da otomobil 140 metrelik uçuruma yuvarlandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da Seyituşağı Mahallesi’nde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 140 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Malatya’da otomobil 140 metrelik uçuruma yuvarlandı

Malatya’da kontrolden çıkan otomobilin 140 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Malatya’da otomobil 140 metrelik uçuruma yuvarlandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atalar Mahallesi istikametinden gelen H.B. (52) yönetimindeki 44 NF 904 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 140 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan C.B. (88) yaralandı.

Malatya’da otomobil 140 metrelik uçuruma yuvarlandı

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, malatya asayiş, kaza, trafik kazası, son dakika malatya, Seyituşağı Mahallesi, uçurum, yaralı, sağlık, yeşilyurt, Eğitim

14 May 2024 - 21:17 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL