Malatya’da otomobil 140 metrelik uçuruma yuvarlandı

Malatya’da Seyituşağı Mahallesi’nde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 140 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Malatya’da kontrolden çıkan otomobilin 140 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atalar Mahallesi istikametinden gelen H.B. (52) yönetimindeki 44 NF 904 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 140 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan C.B. (88) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.