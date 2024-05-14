Gaziantep’te 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında aranan şahıslara yönelik "Çember" operasyonunu gerçekleştirdi.
8. JASAT tarafından titiz bir planlama ve takip çalışmalarıyla yürütülen operasyonda, hırsızlık suçundan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. isimli firari şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı tespit edilen adreste yakalandı.
Gözaltına alınan S.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.