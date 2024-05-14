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Gaziantep’te 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında aranan şahıslara yönelik "Çember" operasyonunu gerçekleştirdi.

Gaziantep’te 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı mask
Gaziantep’te 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında aranan şahıslara yönelik "Çember" operasyonunu gerçekleştirdi.

Gaziantep’te 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

8. JASAT tarafından titiz bir planlama ve takip çalışmalarıyla yürütülen operasyonda, hırsızlık suçundan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. isimli firari şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı tespit edilen adreste yakalandı.

Gaziantep’te 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Gözaltına alınan S.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 May 2024 - 21:14 - Gündem

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