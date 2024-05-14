Gaziantep’te 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında aranan şahıslara yönelik "Çember" operasyonunu gerçekleştirdi.

8. JASAT tarafından titiz bir planlama ve takip çalışmalarıyla yürütülen operasyonda, hırsızlık suçundan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. isimli firari şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı tespit edilen adreste yakalandı.

Gözaltına alınan S.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı