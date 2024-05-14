Hatay’da devre mülk dolandırıcılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.
İskenderun ilçesinde 8 Nisan günü yapılan operasyonda, devre mülk satışı adı altında vatandaşları dolandırmak amacıyla ofis kuran ve sahte evraklar düzenleyerek mağdurları kandıran 4 şüpheli yakalandı.
Tutuklanan şüpheliler M.K., D.D., A.K. ve Y.A., cezaevine teslim edildi. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 4 sahte cep telefonu ve mağdurlara ait sahte evraklar ele geçirildi.
Ayrıca, hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan E.E. ile tehdit suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.A. da tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu, devre mülk dolandırıcılığı gibi halkı mağdur eden suçların önlenmesindeki kararlılığını bir kez daha gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.