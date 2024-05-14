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Hatay’da devre mülk dolandırıcılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Hatay’da devre mülk dolandırıcılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı mask
Hatay’da devre mülk dolandırıcılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Hatay’da devre mülk dolandırıcılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

İskenderun ilçesinde 8 Nisan günü yapılan operasyonda, devre mülk satışı adı altında vatandaşları dolandırmak amacıyla ofis kuran ve sahte evraklar düzenleyerek mağdurları kandıran 4 şüpheli yakalandı.

Tutuklanan şüpheliler M.K., D.D., A.K. ve Y.A., cezaevine teslim edildi. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 4 sahte cep telefonu ve mağdurlara ait sahte evraklar ele geçirildi.

Hatay’da devre mülk dolandırıcılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Ayrıca, hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan E.E. ile tehdit suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.A. da tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu, devre mülk dolandırıcılığı gibi halkı mağdur eden suçların önlenmesindeki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 May 2024 - 21:12 - Asayiş

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