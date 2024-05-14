Hatay’da devre mülk dolandırıcılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

İskenderun ilçesinde 8 Nisan günü yapılan operasyonda, devre mülk satışı adı altında vatandaşları dolandırmak amacıyla ofis kuran ve sahte evraklar düzenleyerek mağdurları kandıran 4 şüpheli yakalandı.

Tutuklanan şüpheliler M.K., D.D., A.K. ve Y.A., cezaevine teslim edildi. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 4 sahte cep telefonu ve mağdurlara ait sahte evraklar ele geçirildi.

Ayrıca, hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan E.E. ile tehdit suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.A. da tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu, devre mülk dolandırıcılığı gibi halkı mağdur eden suçların önlenmesindeki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı