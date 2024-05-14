Bu yanlıştan dönün “Malatya hiç mi ders olmadı?”

Bundan 4 yıl önce 24 Ocak 2024’te yaşanan ve Elazığ ile Malatya şiddetli bir deprem yaşadı. O depremin ardından ağır hasarlı binaların bir şekilde az hasara çevrilmesi sonucu resmen canlara kıyıldı ve 6 Şubat depremlerinde korkulan oldu. Şimdi aynı senaryonun başa sardığını savunan Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt Malatya’yı örnek göstererek, “Hiç mi ders olmadı?” diye sitem etti.

4 Ocak 2020 tarihinde Türkiye'nin Elazığ iline bağlı Sivrice ilçesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6.8 olarak ölçüldü. Bu depremde Elazığ'da 37, Malatya'da da 4 olmak üzere toplamda 41 kişi hayatını kaybederken, iki şehirde 25 binden fazla konut ağır hasar gördü.

Bahsi geçen depremin ardından ağır hasarlı binaların bir şekilde az hasara çevrilmesi sonucu resmen canlara kıyıldı ve 6 Şubat depremlerinde korkulan oldu. Şimdi aynı senaryonun başa sardığını savunan Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt Malatya’yı örnek göstererek, “Hiç mi ders olmadı?” diye sitem etti.

“ÇOĞU MEZAR OLACAK”

Baturhan Öğüt,

“6,8 Elazığ Sivrice depreminden sonra Malatya'da bir sonraki depremde yıkılmaya müsait olacak şekilde hasar alan yapıların çoğunluğu ya parayla ya da kağıt üzerinde hasar sınıflandırması az hasara çevrilmiş ve makyajla oturulmaya müsait hâle getirilmişti. Şu an tıpkı bu durum gibi binlerce yapı ağır hasardan az hasara kağıt üzerinde çevrilmiştir. Ayrıca orta hasarlı yapıların gelecek depremlerde ne olacağını çok iyi biliyoruz ve çoğu mezar olacak. Ayrıca deprem bölgesinde orta hasarlı yapıların güçlendirilme furyası son bulmalı ve sadece bu durum güçlendirme firmalarına para kazandıracak bir durum olacaktır. Sayın yetkililer bu yanlıştan dönün, Elazığ Sivrice depremi hiç mi ders olmadı!”

ifadelerini kullandı.