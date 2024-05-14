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Gaziantep'te 700 kg gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, huzurlu sokaklar uygulaması kapsamında genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 128 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te 700 kg gümrük kaçağı tütün ele geçirildi mask
Gaziantep'te 700 kg gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
Gaziantep'te 700 kg gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, huzurlu sokaklar uygulaması kapsamında genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 128 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te 700 kg gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

20 Nisan - 13 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gaziantep genelinde gerçekleştirilen operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü. Bu süreçte, kamu düzenini bozan tüm suçların önlenmesine yönelik yoğun çaba sarf edildi.

Gaziantep'te 700 kg gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Yapılan aramalarda ise 700 kg gümrük kaçağı tütün, 250 gr plaka esrar, 245 gram skunk, 65 gram kubar esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca, aranması bulunan 128 şahıs da operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te 700 kg gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonu, şehirdeki genel güvenliğin ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Gaziantep'te 700 kg gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 May 2024 - 20:44 - Gündem

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