Hakkari'de iş makinesi kaza yaptı: 3 kişi yaralandı

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Erziki mevkiinde, Karayolları Hakkari 114. Şube Şefliğine ait bir iş makinesi, yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Zap Suyu'na yuvarlandı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık, belediye ve AFAD ekipleri, kaza mahallindeki yaralıları kurtardılar. Ardından yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yağışlar nedeniyle oluşan kaygan yol koşulları, kazaya sebebiyet verdi. Yetkililer, sürücülerin bu tür hava koşullarında daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve gereken tedbirler alınmaya devam edilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.