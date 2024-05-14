‘Bozdoğan-38’ operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde ‘DEAŞ’ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-38’ operasyonlarında 56 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa, Konya, Hatay ve Denizli’de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 56 şüpheli yakalanırken döviz ile örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğunu açıkladı.

“Örgütsel toplantı düzenledikleri tespit edilen 45 şüpheli yakalandı”

Bakan Yerlikaya, Şanlıurfa’da düzenlenen operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda; haklarında DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırdıkları, kazandırdıkları elemanlara atış eğitimi ve örgütsel eğitimler verdikleri, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterip, ülkemize illegal yollarla gelen şahıslara yer temin ederek lojistik destek sağladıkları, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve DEAŞ terör örgütünde tutuklu şahıslara maddi yardımda bulundukları ve örgütsel toplantı düzenledikleri tespit edilen 45 şüpheli yakalandı.”

“Suikast ve patlayıcı madde eğitimi aldıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı”

Hatay’da gerçekleştirilen operasyonla ilgili Yerlikaya,

“Hatay İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; haklarında DEAŞ ve EL KAİDE terör örgütleri içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri, suikast ve patlayıcı madde eğitimi aldıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı”

bilgisini verdi.

"Çok miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu"

Bakan Yerlikaya paylaşımında, Denizli’de düzenlenen operasyon için,

“Denizli İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan, hakkında daha önceden terör suçlarından işlem yapılan şahıslarla para transferi ilişkisinde bulunduğu ve çatışma bölgelerine para aktardığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı”

ifadelerini kullanırken operasyonlar sonucu,

“Çok miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu”

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı