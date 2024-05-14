Muş'un Varto ilçesi'nde aşırı yağışlar sonucu 4. kez heyelan meydana geldi

Muş'ta etkili olan şiddetli yağışlar, özellikle Muş-Varto kara yolunda bir kez daha heyelan riskini artırdı.

Tepe köyü mevkiinde, son 2 ay içinde yaşanan dördüncü heyelan, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Neyse ki, herhangi bir can kaybı veya mal kaybı yaşanmadı.

Karayolları 113. Muş Şube Şefliği ekipleri, heyelanın ardından bölgede hemen toprak kaldırma çalışmalarına başladılar. Trafik akışı kontrol altında tutulurken, ekipler sürücülerin güvenliğini sağlamak ve ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ettiler. Heyelan bölgesine uyarı levhaları yerleştirilirken, alanın detaylı incelenmesi için geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı