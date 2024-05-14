Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu sanığa hapis ve para cezası

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan yabancı uyruklu sanık E.S.B'ye 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ve 38 bin 500 TL para cezası verildi.

Duruşmaya tutuklu sanık E.S.B. ve avukatı katılırken, başka suçlardan dolayı cezaevinde bulunan sanık K.M.O. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşma savcısı, E.S.B.'nin uyuşturucu ticareti yapma suçundan cezalandırılmasını talep ederken, K.M.O. hakkında delil yetersizliğinden dolayı beraat istedi. Sanıklar, yeminli tercüman eşliğinde yaptıkları savunmalarda birbirlerini suçlayarak, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda E.S.B.'ye "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 37 bin 500 TL adli para cezası verdi. Cezaevinde bulunan K.M.O. ise delil yetersizliğinden dolayı davadan beraat etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı