Malatya’da kaybolan o çocuktan haber var

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’nde ikamet eden 13 yaşındaki Yakup Koşak 4 gün önce ortalıktan kaybolmuştu. Küçük çocuklar ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Topsöğüt Mahallesi'nde yaşayan Yakup Koşak adlı 13 yaşındaki çocuk 10 Mayıs 2024 günü akşam saatlerinde evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Yakup'un kaybolmasının ardından mahalle sakinleri ve polis ekipleri Topsöğüt Mahallesi ve çevresinde geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı.

EVİN EN KÜÇÜĞÜ

Topsöğüt Mahalle Muhtarı Nevzat Kaya,

“Çocuk aklı başında, dürüst, efendi biriydi, kötü alışkanlıkları da yok. Sosyal çevresi olan biriydi. Çocuğun babası 6-7 yıldır vefat etmişti. Annesi ve kendisiyle birlikte 3 kız, 2 erkek olmak üzere toplam 5 kardeşler. 2 ablası şehir dışında üniversite okuyor. Evin küçüğü Yakup”

demişti.

SON DAKİKA GELİŞMESİ

4 gündür kendisinden haber alınamayan Yakup Koşak’ın bulunduğu öğrenildi. Topsöğüt Mahalle Muhtarı Nevzat Kaya’dan alınan bilgilere göre Yakup, Malatya il sınırları içerisinde bir yerde kalıyordu ve polisin geniş çaplı araması sonucunda bulundu. Şu anda polis koruması altında olan ve sorgusu yapılan Yakup’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Diğer detaylar ise devam eden işlemler nedeniyle henüz netleşmedi.