Kayseri'de DEAŞ üyesi sanığa hapis cezası

Kayseri’de DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan yabancı uyruklu H.Ş.’ye çıkarıldığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık H.Ş., hakkındaki suçlamaları ret edip örgüte katılmadığını ve silah kullanmadığını söylerken, savcı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti tarafından suçlu bulunan H.Ş.'nin tutukluluk halinin devamı ile birlikte 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.