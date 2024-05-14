14 May 2024 - 20:01 - Gündem

Samsun 19 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmasıyla, "Herkesin görebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 19 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli şahıs yakalandı.