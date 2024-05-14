Diyarbakır'da kargo ve araç yedek parçalarında uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda kargo kolisi ve araç yedek parçaları içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır polisinin takibi sonucu belirlenen şüpheliler, kargo kolisi içerisine yasal yük görüntüsünde uyuşturucu madde yerleştirdi. Ancak kargoyu teslim etmek üzereyken polis ekiplerinin müdahalesiyle suçüstü yakalandılar.
Polis ekipleri, ayrıca araç yedek parçası sevkiyatı süsü vererek uyuşturucu madde göndermeye çalışan başka şüphelileri de operasyonla yakaladı. Uyuşturucu maddeler, araç filtre borularının içerisinde bulundu.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Operasyon, uyuşturucu ticaretine yönelik etkili bir mücadele örneği olarak kayda geçti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.