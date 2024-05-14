Mardin Nusaybin'de petrol yüklü tanker devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen bir kaza, büyük üzüntüye sebep oldu.
Nusaybin-Cizre kara yolu Balaban köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu plakası belirlenemeyen petrol yüklü tanker devrildi. Tankerin şoförü Şivan Dönmüş, kazada hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ancak maalesef sürücüye yapılan müdahaleler sonuçsuz kaldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.