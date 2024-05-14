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Mardin Nusaybin'de petrol yüklü tanker devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen bir kaza, büyük üzüntüye sebep oldu.

Mardin Nusaybin'de petrol yüklü tanker devrildi: Sürücü hayatını kaybetti mask
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen bir kaza, büyük üzüntüye sebep oldu.

Mardin Nusaybin'de petrol yüklü tanker devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Nusaybin-Cizre kara yolu Balaban köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu plakası belirlenemeyen petrol yüklü tanker devrildi. Tankerin şoförü Şivan Dönmüş, kazada hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ancak maalesef sürücüye yapılan müdahaleler sonuçsuz kaldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 May 2024 - 19:50 - Gündem

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