Rezerv alanlardaki süreç açıklandı Mahallelerin tamamı rezerv alan içerisinde değil mi?

Rezerv alanlarının hangi kriterlere göre belirlendiğini ifade eden Başer,

“Rezerv alanlar belirlenirken hasarın ve yıkımın büyük olduğu bölgeler seçilmiştir. Rezerv alanları ile özelikle Malatya merkezinin ayağa kalkması planlanıyor. Toplamda 40’ın üzerinde rezerv alan belirlendi ama resmi yazı ile 29 alan gönderildi. Bir rezerv alan belirlendiği zaman orada kaç bağımsız birim var ise en az o sayısı sağlaması gerekiyor yani oradaki bütün vatandaşlarımızın kendi yapılarını alması üzerine çalışma yürütüyoruz. Bir tane bile vatandaşın konutunu veremeyecek durumda isek o alanın rezerv alanlığını bakanlığımız iptal ediyor”

şeklinde konuştu.

“MAHALLELERİN TAMAMI REZERV ALANI KAPSAMI İÇİNDE DEĞİL”

Rezerv alanlarla ilgili mahalle ismi söylemenin doğru olmadığını kaydeden Başer,

“Mahalle ismi söylemek doğru değil. Bütün mahallenin tamamı rezerv alanı olmuş olmuyor. Mahalle içinde hasarın yoğun olduğu yerler rezerv alanına alınıyor. Çarşı projesi 5-6 mahalleyi kapsıyor ancak o mahallelerin tamamı rezerv alanı kapsamı içinde değil”

dedi.

REZERV ALANINDAKİ AZ HASARLI BİNALARA NE OLACAK?

Rezerv alan içerisinde kalan sağlam veya az hasarlı binalara ilişkin de bir açıklama yapan Başer,

“Rezerv alanda depremde hasar almamış veya az hasar almış yapı var ise öncelikle bu yapı, yapı denetim hizmeti almış mı, almamış mı buna bakılıyor. İkinci husus oluşturulacak projede yeni yollar açılıyor, yeni yolar açılırken bu az hasarlı yapı yolun üzerinde kalabilir yan i birkaç kıstas var. Bu yapıya performans analizi yapılacak. Orada inşaat yapılırken 10-12 metre kazılar yapılacak, çarşı projelerinin büyük çoğunluğunda otopark olacak, bu da derin kazıların yapılacağı anlamına geliyor, bu kazılara bu yapılar dayanabilir mi, dayanamaz mı buna bakıyoruz, yeni açılan yollar üzerinde kalıp kalmadığına bakıyoruz eğer yolda kalıyorsa bütünlüğü sağlamak için oranında yıkım kararı alınması yönünde vatandaşlarımızla istişare halinde olacağız”

söyleminde bulundu.

“ZEMİN ARTI 5’İN ÜZERİNDE EV OLMAYACAK”

Rezerv alanlarına yapılacak binaların kat yüksekliği hakkında da bilgi veren Başer,

“Kat sayıları zemin artı 3 ile zemin artı 5 arasında değişiyor. Alanın coğrafyası, görselliği ve yola cepheliği bunların hepsi katları belirlerken etken ama zemin artı 5’in üzerinde ev olmayacak. Saray Mahallesi’nde inşaat başladı. Alandaki az hasarlı olup projeye engel olan yapıların yıkılması bekleniyor. Vatandaş bizle anlaşırsa direkt yıkımını yapıyoruz. Hızlı bir şekilde alanı firmaya teslim edip inşaatın hızlı yürümesini sağlamaya çalışıyoruz. Saray Mahallesi, çarşı merkezi ve İlyas Mahallesi ve Çavuşoğlu üçgeninde olan bir alan var orada ihaleler yapıldı ve çalışmalara başlandı”

diye konuştu.

“FAZLA KONUTLARA BAŞKA BİR AFETZEDEYİ GETİRECEĞİZ”

“Rezerv alanlarında yapısı bulunan herkesin tapu bilgileri bizde var birebir bütün vatandaşlarımızı görüşmeye çağıracağız ve mümkün olduğunda kendi alanlarında yerini vereceğiz” diyen Başer, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Belki kaymalar olabilir ama yüzde 75’lik ihtimalle daha önceki yapısının olduğu yerlerde vereceğiz. Konutlarda belki kat farklılıkları olabilir ama iş yerlerinde bütün vatandaşların kendi konumunu koruyarak yer vereceğiz. Örneğin çevre yoluna bakan bir iş yeri olan kişiye yine çevre yoluna bakan bir iş yeri vermeye çalışılacak. Fazla konut üretimi olduğunda bu konutlar kesinlikle satılmayacak bakanlığımız afet konutlarının hiçbirini satmayacak. Fazla konutlara başka bir afetzedeyi getireceğiz."