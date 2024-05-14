Büyükşehir Belediyesi danışman ücreti bakın ne kadar oldu?

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce bir açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan, “12 Mayıs’ta Anneler Günü’nü kutladık. Öncelikli olarak tüm şehir annelerimizin, 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz annelerimizin, 6 Şubat depreminde yavrularını kaybeden annelerimizin ve tüm mazlum coğrafyadaki annelerimizin anneler gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12’nci maddeleri İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

GÜNDEM MADDELERİ OYLAMAYA SUNULDU

Gündemin 13’üncü maddesi kapsamında kira süresi sona erecek olan 3 geminin Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesi tarafından işletilmesine devam edilip edilmemesi hakkındaki Ulaşım Daire Başkanlığının teklifi okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada,

“ Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Battalgazi, Arslantepe-1, ve Malatya isimli 3 adet gemi 26.05.2019 tarih ve 88 sayılı Malatya Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile ücretsiz olarak 5 yıllığına işletilmek üzere Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine verilmiştir. İşletmesi devam etmekte olan Battalgazi, Araslantepe-1 isimli 2 adet roro tipi feribot ve Malatya isimli yolcu gemisi olmak üzere 3 adet geminin Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesi tarafından işletilmesinin devamı için 5 yıllığına bedelsiz olarak verilip verilmeyeceği hususunda evrakımızın karara bağlanması için, olur emirlerinizle meclise havalesini arz ederim.”

ifadelerine yer verildi.

AKSA DOĞALGAZ’A NUSRET MUM GÖREVLENDİRİLDİ

Gündemin 15’inci maddesi kapsamında AKSA Malatya Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi Genel Kurulunda görev almak üzere belediyeyi temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Nusret Mum’un görevlendirilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 17’nci maddesi kapsamında Büyükşehir Belediyesinin 2023 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada,

“Malatya Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.04.2024 tarih, 97 sayılı kararı ile eklerinin incelenmesi neticesinde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 41. maddesine göre hazırlanarak EK'te yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılına ait Bütçe, Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvelleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince komisyonumuzca uygun görülmüştür”

ifadelerine yer verildi.

DANIŞMAN ÜCRETİ BELİRLENDİ

Gündemin 24’üncü maddesi kapsamında danışmanlara ödenecek ücretin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi başkanlığının teklifi okunarak oy birliği ile kabul edildi. (Büyükşehir Belediyesinin bir danışmanı bulunuyor ve ücret 45 bin TL olarak belirlendi)

Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada,

“5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 20. Maddesinde ‘Danışmanlara, her türlü ödemeler dâhil, büyükşehir belediyesi genel sekreterine ödenen brüt aylık miktarının yüzde 75’ini aşmamak üzere belediye meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir’ denilmektedir. İlgili kanun maddesi kapsamında belediyemizde istihdam edilen danışmanlara, Genel Sekretere ödenen brüt aylık miktarının yüzde 75’i oranında ücret ödenmesi hususunda yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim”

ifadelerine yer verildi.

Gündemin 25’inci maddesi kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığına yapılan atama meclisin bilgisine sunuldu. Fen İşleri Dairesi Başkanı kadrosuna Nusret Mum atandı.

2024 yılı Mayıs ayı birleşimlerini tamamlayan Büyükşehir Belediye Meclisinin bir sonraki birleşiminin 12 Haziran 2024 saat 15.00’de yapılması kararlaştırıldı.