14 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“95 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elif İnce’nin taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,
18 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Derya Öz’ün taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Battalgazi,
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Selver Kılıç’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi,
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ramazan Orman’ın taziye adresi: İlyas Mahallesi, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Ali Uyan’ın taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Battalgazi,
25 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Selçuk Ceyhan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
66 yaşında vefat eden ve Hekimhan Malatya Mezarlığına defnedilen Aysel Kaya’nın taziye adresi: Hekimhan, Malatya,
99 yaşında vefat eden ve Arıtoprak Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Fatma Karaçar’ın taziye adresi: Arıtoprak Mahallesi, Pütürge,
84 yaşında vefat eden ve Suluköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen İnsaf Özkaraman’ın taziye adresi: Suluköy Mahallesi, Yeşilyurt,
58 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Abdulvahap Berber’in taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Eğin Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Mehmet Alkış’ın taziye adresi: Eğin Mahallesi, Akçadağ,
0 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Bebek Erol’un taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.