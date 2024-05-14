Konteyner kentte örnek etkinlik

Bağcılar Konteyner Kentte yaşayan depremzede kadınların yaptığı el işlerinin sergisine katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in eşi Sevgi Er, çok güzel bir sergiye geldiklerini dile getirdi. Er, “Bir kadın elinin değdiği her yer güzel olduğuna ve neler yapabileceklerini göstermiş oldular” dedi.

Bağcılar Konteyner Kentte yaşayan depremzede kadınların yaptıkları el işleri düzenlenen bir programla sergilendi. Bugün açılışı yapılan sergiye Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in eşi Sevgi Er, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mehmet Ali Avşar, Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Mevlüt Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yardımcısı Ali Cengiz, Yeşilyurt AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gönül Özfındık katıldı.

Serginin açılış konuşmasını Usta Öğretici Ruhsar Altuntop yaptı. öğrencilerinin taleplerine göre çalışmalar yaptıklarını ifade eden Altuntop, konteynerde yaşayanların giyim taleplerini ve çeyizlik ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

“YAPILAN ÜRÜNLER MOTİVASYON ARACI”

İnsanlar ihtiyaçlarını karşılarken motive olduğunu söyleyen usta öğretici Ruhsar Altuntop,

“Bağcılar konteynerindeki öğrencilerimin taleplerine göre ürünler yapmaya çalıştık. Giyim taleplerini ve çeyizlik ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Bizim için elbise dikmek ya da bir çeyiz ürünü yapmak kafalarını dağıtmaları için bir motivasyon aracıydı. Yapılan çalışmalar sonucunda da çıkan ürünler böyle güzel şeyler olunca da dedik ki, bunları bir de biz sergileyelim. Biz küçücük bir konteynırda 20 kişi çalışıyoruz. Bu 20 kişinin küçücük konteynerde yaptığını herkese gösterelim istedik. Bu amaçla da böyle bir sergi düzenledik”

şeklinde konuştu.

“NE TALEP ETTİLERSE ONA ULAŞTIK”

Usta öğretici Altuntop, konteyner gibi küçük bir yerde kadınlarla birçok ürün ortaya çıkardığını şu şekilde anlattı:

“İşimi hem severek yapıyorum hem de gurur duyuyorum. Çalışmalardan böyle sonuçlar alınca öğrencilerimle gurur duyuyorum. Çünkü benim onlara göstermem bir şey ifade etmiyor. Onların da bu şekilde ürünü ortaya çıkartarak benim başarım ortaya çıkıyor. Öğrencilerimle birlikte bir anlam kazanıyor. Elbise, buliz, kaban, eşofman ve pijama takımları diktik. Aynı zamanda örgü ördük. Çeyizlik olarak masa takımları, pike takımları, mutfak önlük takımları, seccadeleri ve salon takımları işledik. Model seçeneğimiz o kadar geniş ki saymakla bitmez. Ne talep ettilerse ona ulaşmaya çalıştık.”

“EL EMEĞİMİZ GÖZ NURUMUZ”

Ortama ve mekâna bağlı olmaksızın çabayla ortaya bir şeyler çıkarabileceğini belirten Deniz Gürbüz,

“Bu sergide bugüne kadar çalıştığımız ürünleri sergiliyoruz. Hepsi el emeğimiz. Biz sıfırdan başladık dikiş kursuna. Hiçbir şey bilmez halde başladık ve burada bize motivasyon oldu. Konteyner gibi bir yaşam ortamında sorunlardan, sıkıntılardan uzaklaşarak kendi çapımızda bir şeyler çıkarmaya çalıştık. Hem giyindik hem de daha güzel olan ürünlerimizi sergilemeyi tercih ettik. Herkes görsün ve herkes bilsin buradaki yaşamımızı. Bütün kış boyunca emek harcayarak çıkardığımız ürünler. Kendi emeğimiz kendi göz nurumuz. Bu işi yaparken daha çok ferahladık. Bir iş yaparken sıkıntılardan uzaklaşıp en başta bu ortamı unutuyorsun. Sergiyi örnek olsun diye istedik. Herkes sıkıntılar içerisinde ortama ve mekâna bağlık olmaksızın çabayla ortaya bir şeyler çıkartabilir”

ifadelerini kullandı.

“KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ HER YER GÜZEL”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in eşi Sevgi Er, çok güzel bir sergiye katıldığını söyleyerek,

“Bugün Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açmış olduğu ve birbirinden güzel parça kumaşlardan, eski ürünler değerlendirilerek yapılan harika bir sergiye geldik. Bir kadın elinin değdiği her yer güzel olduğuna ve neler yapabileceklerini göstermiş oldular. Çok mutlu oldum”

dedi.

“HER YER CENNET BAHÇESİNE DÖNÜŞÜR”

Son olarak kadın elinin değdiği her yer cennete döndüğünü vurgulayan AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Gönül Özfındık,

“Kıymetli hocamın ve kıymetli ablalarımın ellerine sağlık. Gerçekten Sevgi Hanım'ın da belirttiği gibi kadın elinin değdiği her yer güzelleşir ve her yer bir cennet bahçesine dönüşür. Burada da gördük. Emeklerine sağlık”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.