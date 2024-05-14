Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alıyor! Son gün 17 Mayıs!

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alınacağını duyurdu.

Yayınlanan ilana göre başvuruda bulunacak olan adaylarda, ilgili fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları şartı aranacak.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Yayınlanan ilana göre başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapacak olup, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi.

BAŞVURU TARİHİ:

Adaylar 17 Mayıs 2024 saat 17.00 saatine kadar başvurularını yapabilecek.