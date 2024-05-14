Otokoç 2. el otomotiv 9’uncu bayisini Malatya’ya açtı

Malatya bayi açılışı bugün düzenlenen törende, Otomotiv Lideri İnan Ekici, 2. El ve Filo Operasyonları İş Birimi Lideri Birkan Çalışkan, Pazarlama ve Dijital Platformlar Lideri Esra Arslanbaş Kaynak, 2. El Perakende ve Network Lideri Taylan Filiz, Şampiyon Şirketleri Onursal Başkanı Nazım Kıymaz, bayi sahipleri Hüseyin Kıymaz, Kerem Kıymaz, Selçuk Kıymaz’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

“44 YILDIR HİZMET VERİYORUZ”

Bayi Sahibi Kerem Kıymaz, “2. el Malatya bayilik açılışımızı gerçekleştirmekten ötürü son derece heyecanlı ve gururluyuz. 2. elin yıllardır geliştirip mükemmel hale getirdiği, tüketicilere güven ve avantaj sağlayan imkanlar, açılışını gerçekleştirdiğimiz bayiliğimiz sayesinde artık Malatya ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımız için de ulaşılabilir duruma geldi. Ülkemizin en büyük ve itibarlı markalarından Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren 2. el güvencesinin Malatya’ya çok önemli kazanımlar sağlayacağına ve sektöre değer katacağına inanıyoruz. Şampiyon A.Ş olarak bu yıl şirketimizin 44. kuruluş yıl dönümünde, ikinci el araç satışında Türkiye’nin lideri olan 2. El ile ticari faaliyetlerimizi taçlandırmış bulunuyoruz. Hizmet sağlayıcısından müşterisine, bayisinden tüm paydaşlarına kadar geniş bir ekosistemi içine alan, nihayetinde tüm Türkiye’ye avantaj ve katma değer sağlayan bir iş modelini temsil eden 2. El bayiliğimizin, hemşerisi olmaktan gurur duyduğumuz hem gönlümüzü hem ömrümüzü adadığımız, tam 44 yıldır sürdürdüğümüz ticari faaliyetlerle hizmetinde olduğumuz Malatyalılara ve Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ADAYLARIMIZI ÖZENLE SEÇMEYE GAYRET EDİYORUZ”

Otomotiv 2. El ve Filo Operasyonları Lideri Birkan Çalışkan, “Anadolu'nun kavşak noktası olan Malatya'mızdaki bu bayi açılışımızın ikinci el bayrağımızı Malatya'ya taşıdığımız bugünü, bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Otomotiv sektörüne baktığımızda ikinci el pazarı, sıfır pazarından daha 7 kat daha büyük. Malatya tesisimizle birlikte tam 9 bayiye ulaşmış durumdayız. 4 bayimizin inşaatı devam ediyor. Bayilik müessesi hem Koç grubu adına hem de 2. el markası adına çok önemli, titizlikle yaklaştığımız bir strateji. Bu yüzden açıkçası adaylarımızı özenle seçmeye gayret ediyoruz. Cumhuriyetin değerlerine, Koç topluluğun değerlerine sahip çıkacak, ülkeye katma değer katacak yatırım yapmak isteği olan, ikinci ele inanmış ve büyüme güç olan bayi adaylarıyla buluşturuyoruz. İşte tam bu noktada Şampiyon Otomotiv ve Kıymaz ailesi, buradaki markamıza teveccühle bayi adaylıklarını bize ilettiklerinde aslında çok da düşünmeye gerek yoktu. Umarım hem Malatya’mıza hem de ülke ekonomisine, markamıza önemli katkılar yaratacaklar” diye konuştu.

“MALATYA KENTİNE VE HALKINA DA KATKI SAĞLAYACAK”

Otomotiv Lideri İnan Ekici ise, “Sektöre kurumsal bir yaklaşım getirerek araç satışı, aynı gün nakit ile araç alımı, profesyonel ekspertiz hizmetleri, yaygın hizmet ağı, temassız teslimat ve online satın alma gibi yenilikçi seçenekleriyle ikinci el araç konusunda güven noktası olarak faaliyet gösteren 2. el markamızla, bugün itibarıyla Türkiye çapında 30 lokasyonda hizmet veriyoruz. 2. el olarak araç satın alırken veya satarken tüm süreçlerin en kolay, hızlı ve şeffaf şekilde gerçekleşmesini sağlıyor, katma değerli hizmetlerimizle müşterilerimize her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’de 2023 yılında toplam 8,8 milyon adet satışın gerçekleştiği kurumsal ikinci el araç pazarında 2024 yılında 50 bini aşan satış adediyle liderlik konumumuzu da sürdüreceğiz. Bugün itibarıyla kıymetli şehrimiz Malatya’da attığımız bu adım, 2. el çalışanları için olduğu kadar Malatya kentine ve halkına da katkı sağlayacak bir sürecin başlangıcı olma özelliği taşıyor. Orta Asya, Orta Doğu ve Mezopotamya’dan gelen ticari yolların kesişmesi ve batıya geçit veren bir konumda bulunması nedeniyle tarihin her döneminde önemli bir merkez olma özelliğini koruyan güzel şehrimiz Malatya’da bulunmaktan gurur duyuyoruz. 2. el Malatya bayimiz, ortaya koyacağı hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve yüksek performans ile yurt genelinde açılacak yeni bayilerimiz için de son derece ilham ve cesaret verici bir örnek teşkil edecek” diye konuştu.